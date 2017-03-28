Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SSL_Alert - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1697
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Kalenzo
Indicador de tendência SSL com indicação dos momentos de alteração da tendência usando ícones coloridos, envio de alertas, e-mails e mensagens push.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador SSL_Alert
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17845
Sistema de negociação com uso de sinais do indicador SSL.SSL_HTF
Indicador SSL com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador de sinal semáforo ColorParabolic com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.Trade on qualified RSI
Estratégia de negociação usando o indicador RSI. Verifica se há fundos suficientes antes da abertura de posição.