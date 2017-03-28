CodeBaseSeções
SSL_Alert - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
SSL_Alert.mq5 (28.67 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Autor real: Kalenzo

Indicador de tendência SSL com indicação dos momentos de alteração da tendência usando ícones coloridos, envio de alertas, e-mails e mensagens push.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador SSL_Alert‌

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17845

