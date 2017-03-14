Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SSL_Alert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2510
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Kalenzo
Трендовый индикатор SSL с индикацией моментов изменения тренда цветными значками, с возможностью подачи алертов и отправки почтовых и Push-сообщений.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор SSL_Alert
Конвертирует файлы с расширением .set из формата MetaTrader 5 в формат MetaTrader 4.VTS_Keltner
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Келтнера.
Семафорный сигнальный индикатор ColorParabolic с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Vidya zone
Индикатор зон VIDYA с использованием 3 видов цен для расчетов.