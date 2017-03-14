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Индикаторы

SSL_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2510
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Kalenzo

Трендовый индикатор SSL с индикацией моментов изменения тренда цветными значками, с возможностью подачи алертов и отправки почтовых и Push-сообщений.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор SSL_Alert‌

Рис.1. Индикатор SSL_Alert‌

MT5 to MT4 Set File Converter MT5 to MT4 Set File Converter

Конвертирует файлы с расширением .set из формата MetaTrader 5 в формат MetaTrader 4.

VTS_Keltner VTS_Keltner

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Келтнера.

ColorParabolic_Alert ColorParabolic_Alert

Семафорный сигнальный индикатор ColorParabolic с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Vidya zone Vidya zone

Индикатор зон VIDYA с использованием 3 видов цен для расчетов.