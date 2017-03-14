Реальный автор: Kalenzo

Трендовый индикатор SSL с индикацией моментов изменения тренда цветными значками, с возможностью подачи алертов и отправки почтовых и Push-сообщений.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

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Рис.1. Индикатор SSL_Alert‌