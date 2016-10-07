1. 期間を持った指標。期間はまた、指標の可能な最大値と最小値のモジュールです。期間値の特定の範囲（5〜20）では、現在の指標値が期間値に近いほど、トレンドの完了が早いことには留意されたいです。







2. 期間なしの指標。一見、期間なしTrendScoreにはほとんど意味がありません。実際、それは強気と弱気バーの数を示すだけでこれはすでにチャートでみられます。しかし、指標の「鋸歯状」セクション、 つまり[-1; 1] 範囲にある5以上の指標値があると、多くの場合水平方向のチャネルが取得されそのブレイクスルーが利用できます。

