Relative Momentum Index (RMI)

RSIとの違いは、隣接する2つのバーの価格変更のかわりに指定された期間（すなわちモメンタム）の価格変更が使用されることです。計算の残りの部分は、RSIに似ています。この指標はロジャー・アルトマンによって開発され、最初に1993年2月に「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティ誌のテクニカル分析）」誌で出版されました。

パラメータ：

RMI Period - RMI期間

- RMI期間 Momentum Period - モメンタム期間（値が1の場合、指標はRSIと同一です）。

シグナルの解釈は相対力指数のものと同じです。