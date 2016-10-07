無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Relative Momentum Index (RMI) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1243
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSIとの違いは、隣接する2つのバーの価格変更のかわりに指定された期間（すなわちモメンタム）の価格変更が使用されることです。計算の残りの部分は、RSIに似ています。この指標はロジャー・アルトマンによって開発され、最初に1993年2月に「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティ誌のテクニカル分析）」誌で出版されました。
パラメータ：
- RMI Period - RMI期間
- Momentum Period - モメンタム期間（値が1の場合、指標はRSIと同一です）。
シグナルの解釈は相対力指数のものと同じです。
- 指標の最上部と底部は価格のローカル最大値/最小値の形成の少し先にあります。
- 価格チャート上での認識が容易ではないグラフィカルモデル（三尊など）。
- 発散。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1786
Hull_Candles
平均足アルゴリズムと2つの平均に基づいてたローソク足の形での指標トレンドスコア
強気と弱気のローソク足の数のカウントに基づいたシンプルなトレンド指標。
MQL4からMQL5の互換性ライブラリ
バージョン1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqhRSIImproved
2つのRSIオシレータに基づいて構築された複合指標