Serhii Ivanenko
RSIとの違いは、隣接する2つのバーの価格変更のかわりに指定された期間（すなわちモメンタム）の価格変更が使用されることです。計算の残りの部分は、RSIに似ています。この指標はロジャー・アルトマンによって開発され、最初に1993年2月に「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティ誌のテクニカル分析）」誌で出版されました。

パラメータ：

  • RMI Period - RMI期間
  • Momentum Period - モメンタム期間（値が1の場合、指標はRSIと同一です）。

シグナルの解釈は相対力指数のものと同じです。

  • 指標の最上部と底部は価格のローカル最大値/最小値の形成の少し先にあります。
  • 価格チャート上での認識が容易ではないグラフィカルモデル（三尊など）。
  • 発散。

Relative Momentum Index (RMI)

