JuiceZ_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 842
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJuiceZ指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたJuiceZ.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 The JuiceZ_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17830
