Nevalyashka3_1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 891
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者 — Sergey、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーの利点は、自信を持って正の方向に進むことができることです。その主な欠点は、ドローダウンです。
そのアイデアは、EURUSDを取引することです。 1日の90％の平均価格変化は60ポイントを超えています。1週間では90％で200を超えます。
これは平均で1週間3日に成長があることを意味します。毎週の「乱れ」は最小限です。
戦略は次の通りです。決済逆指値は60 + 10ポイント（偶発的な打撃を避けるために、価格に+10ポイントを追加）に設定され、決済指値は190に設定されます（スプレッドと取引への最短距離は200 - 10 ）。
決済逆指値と決済指値（70/190）を持つロットが開かれます。その後、注文は10ピップごとに10ピップ単位でトレ⁻ルされます（逆転の場合は、ストップ注文が週の最高値であることが保証されます。その結果、注文は1週間中に決済されます）。
その結果、理論的には、1.5週間ごとに週あたりの平均ボリューム（200）に等しい利益が得られます。
EURUSD M5の最適化後、2016.01.01から2017.03.02まで、初期入金10000（結果のパラメータはすでにEAで使用）：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17774
