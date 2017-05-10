Nevalyashka3_1

アイディアの著者 — Sergey、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーの利点は、自信を持って正の方向に進むことができることです。その主な欠点は、ドローダウンです。

そのアイデアは、EURUSDを取引することです。 1日の90％の平均価格変化は60ポイントを超えています。1週間では90％で200を超えます。

これは平均で1週間3日に成長があることを意味します。毎週の「乱れ」は最小限です。

戦略は次の通りです。決済逆指値は60 + 10ポイント（偶発的な打撃を避けるために、価格に+10ポイントを追加）に設定され、決済指値は190に設定されます（スプレッドと取引への最短距離は200 - 10 ）。

決済逆指値と決済指値（70/190）を持つロットが開かれます。その後、注文は10ピップごとに10ピップ単位でトレ⁻ルされます（逆転の場合は、ストップ注文が週の最高値であることが保証されます。その結果、注文は1週間中に決済されます）。

その結果、理論的には、1.5週間ごとに週あたりの平均ボリューム（200）に等しい利益が得られます。

EURUSD M5の最適化後、2016.01.01から2017.03.02まで、初期入金10000（結果のパラメータはすでにEAで使用）：

