ポケットに対して
インディケータ

ATRStops_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Forex-TSD.com

NTRの形で実装されたトレンド指標。移動平均の構築にはアベレージトゥルーレンジが使用されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月7日に公開されました。

図1　ATRStops_v1指標

図1　ATRStops_v1指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1764

