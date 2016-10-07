無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATRStops_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Forex-TSD.com
NTRの形で実装されたトレンド指標。移動平均の構築にはアベレージトゥルーレンジが使用されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月7日に公開されました。
図1 ATRStops_v1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1764
