NRTR_ZigZag_Price_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRTR_ZigZag_Price指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたNRTR_ZigZag_Price.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　NRTR_ZigZag_Price_HTF指標

図1　NRTR_ZigZag_Price_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17593

