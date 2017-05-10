無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 843
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNRTR_extr_ZigZag_Price指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたNRTR_extr_ZigZag_Price.mq5 指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 NRTR_extr_ZigZag_Price_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17594
NRTR_ZigZag_Price_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つNRTR_ZigZag_Price指標です。XRSXCandleKeltner
XRSXオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして構築されたケルトナーチャンネルです。
KhaosAssault
価格チャートのスピードは、著しい価格変動レベルの著者マークアップで、ポイント単位で表されています。STD_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSTD指標です。