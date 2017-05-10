コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XCCXCandleKeltner - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
723
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

XCCXオシレータの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして構築されたケルトナーチャンネルです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」で説明されています。

図1　XCCXCandleKeltner指標

図1　XCCXCandleKeltner指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17606

STD_HTF STD_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSTD指標です。

KhaosAssault KhaosAssault

価格チャートのスピードは、著しい価格変動レベルの著者マークアップで、ポイント単位で表されています。

TypePendingOrderTriggered TypePendingOrderTriggered

未決注文が発生した瞬間を判断する例です。

HistoryPositionInfo HistoryPositionInfo

取引履歴に基づいてポジション利益をポイント単位で返します。