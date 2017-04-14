無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dsl - RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1383
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSIは主にレベルやシグナルラインの一種と組み合わせて使用されます。レベルを好む人もいれば、「シグナル」ラインを好む人もいます。どちらが良いかを争うことができますが、これはおそらく主に取引スタイルに依存します
ここにあるのは何らかの形で2つのタイプを組み合わせたバージョンです。
DSIの考え方は簡単です。RSI値が中央値（RSIが50）より大きい場合、上のシグナルラインのみが計算され、下のシグナルライン値は「継承」されます。RSI値が中心値よりも小さい場合、下のシグナルラインのみが計算され、上のシグナルラインは「継承」されます。これによって、RSI自体の値を変えずに、レベルとシグナルラインを組み合わせることができます。これが、両方法と比較して、より良い面を持っていることは明らかです（特に、シグナルラインのみを使用する場合の「動向」に関するいくつかの問題が回避されます）。いずれにしても、広範な検証が推奨されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17609
