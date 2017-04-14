コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

NRTR_extr_ZigZag_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者: Ramdass

ジグザグのピーク値の価格ラベルを持つNRTR_extr_ZigZag指標です。

図1　NRTR_extr_ZigZag_Price指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17559

