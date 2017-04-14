無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NRTR_extr_ZigZag_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: Ramdass
ジグザグのピーク値の価格ラベルを持つNRTR_extr_ZigZag指標です。
図1 NRTR_extr_ZigZag_Price指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17559
NRTR_ZigZag_Price
ジグザグのピーク値の価格ラベルを持つNRTR_ZigZag指標です。MacdPatternTraderAll0.01
OnTradeTransaction
WPRCandleKeltner
ラリーウィリアムズのパーセンテージオシレーターの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして描かれたケルトナーチャンネルです。RSXの非ラグ逆フィッシャー変換
RSXの平滑化された非ラグ逆フィッシャー変換（Metatrader 5版）です。