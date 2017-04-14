MACDは、通常、1つの信号線を追加して計算されます。それは長い間使われてきた取引システムであり、それなりの利点があります。しかし、その方法は、レンジ相場では不十分なものです（レンジ相場での偽のシグナルの検出ができません）。このバージョンはdsl（discontinued signal lines）を使用していますが、1本の代わりに2本のシグナルラインを使用します。これによって、シグナルラインだけでなくレベルもなんとなく導入され、テストから判断すると、偽のシグナルラインの回避においてより優れているように見え（短期間）反転検出にも使用できます。いつものように、使用前にテストをお勧めします。





