コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Dsl - macd - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1055
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MACDは、通常、1つの信号線を追加して計算されます。

それは長い間使われてきた取引システムであり、それなりの利点があります。しかし、その方法は、レンジ相場では不十分なものです（レンジ相場での偽のシグナルの検出ができません）。このバージョンはdsl（discontinued signal lines）を使用していますが、1本の代わりに2本のシグナルラインを使用します。これによって、シグナルラインだけでなくレベルもなんとなく導入され、テストから判断すると、偽のシグナルラインの回避においてより優れているように見え（短期間）反転検出にも使用できます。いつものように、使用前にテストをお勧めします。




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17613

Dsl - RSI Dsl - RSI

Dsl (discontinued signal lines) - RSI

RSXの非ラグ逆フィッシャー変換 RSXの非ラグ逆フィッシャー変換

RSXの平滑化された非ラグ逆フィッシャー変換（Metatrader 5版）です。

Dsl - ストキャスティクス Dsl - ストキャスティクス

Dsl (discontinued signal line) - ストキャスティクスMetaTrader 5版

Dsl - rsx Dsl - rsx

Dsl (discontinued signal lines) - RSX