実際の著者：

Kirk Sloan

入力パラメータで指定された時間枠で計算されたMACDヒストグラムを示すセマフォシグナル指標。青とピンクのバーは、シグナルラインに相対したヒストグラムのバーの位置に対応します。シグナルラインの上では、上昇動向は青、下降動向ははピンクです。

赤と緑のバーは、以下の追加の条件で同様に使用されています。ゼロ以上のヒストグラムを持つ上昇動向は緑のバー、ゼロ以下のヒストグラムを持つ下降動向は赤のバー。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月11日に公開されました。

図1 MTF_MACD_Bars指標