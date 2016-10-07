コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MTF_MACD_Bars - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1045
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Kirk Sloan

入力パラメータで指定された時間枠で計算されたMACDヒストグラムを示すセマフォシグナル指標。青とピンクのバーは、シグナルラインに相対したヒストグラムのバーの位置に対応します。シグナルラインの上では、上昇動向は青、下降動向ははピンクです。

赤と緑のバーは、以下の追加の条件で同様に使用されています。ゼロ以上のヒストグラムを持つ上昇動向は緑のバー、ゼロ以下のヒストグラムを持つ下降動向は赤のバー。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月11日に公開されました。

図1　MTF_MACD_Bars指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1757

