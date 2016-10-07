コードベースセクション
ang_AZad_Css - MetaTrader 5のためのインディケータ

色付きの雲の形として表されるトレンド指標。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月14日に公開されました。

図1　ang_AZad_Css指標

図1　ang_AZad_Css指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1754

