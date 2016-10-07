無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Range Ratio（レンジ比） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1117
-
それは、鋭い単一方向の移動では、選択された期間の高値と安値の間の距離はその期間のバーの範囲の合計に沿うべきであるという単純な考えに基づいています。指標は1番目の値の2番目の値への比で、次のとおりです。
RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])
この指標は長い時間軸（H4以上）のために設計され、3~5バーの期間に適しています。0.7以上の値は動向が起こりにくいことを示しているので、保合、ロールバックまたは逆転のいずれかがあるでしょう。
EURUSD H4での期間3のレンジ比：
ヒント：
- この指標は短期的なシステム用に設計されており、期間が大きいほどシグナルの信頼性が減少するため、5以上の期間での使用は推奨されていません。
- 上の図に見られるように、矢印で示されているバーはかなり良いエグジットポイントです（重要：ローソク足の閉じる時点でのエグジットという意味です）。
- フィルタとしての使用例：H1上で買いシグナルを受信したが、日足チャートでの上昇トレンドでのRangeRatioの値が0.7より大きい場合、シグナルを無視することをお勧めします。言い換えれば、市場に参入しようとする場合、長い時間軸でRangeRatioの値を確認します。
