それは、鋭い単一方向の移動では、選択された期間の高値と安値の間の距離はその期間のバーの範囲の合計に沿うべきであるという単純な考えに基づいています。指標は1番目の値の2番目の値への比で、次のとおりです。

RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])

この指標は長い時間軸（H4以上）のために設計され、3~5バーの期間に適しています。0.7以上の値は動向が起こりにくいことを示しているので、保合、ロールバックまたは逆転のいずれかがあるでしょう。

EURUSD H4での期間3のレンジ比：

ヒント：