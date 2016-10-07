無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WildersDMI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1140
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
TrendLaboratory Ltd
計算にADXを使用する複雑なトレンド指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月6日に公開されました。
図1 WildersDMI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1742
InverseReaction
この指標は、価格変化に異常な影響は逆反応によって調整されるとの考えに基づいています。AMA_SLOPE
このオシレータはAMA指標の変化率を示します。
Stochastic_HTF
計算のために指標が適用された時間枠と異なる時間枠を選択するオプションを持つストキャスティクスJeromeClock
この指標はチャート上に異なるタイムゾーンの時刻を表示します。