コードベースセクション
WildersDMI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1140
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

TrendLaboratory Ltd

計算にADXを使用する複雑なトレンド指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月6日に公開されました。 

図1　WildersDMI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1742

InverseReaction InverseReaction

この指標は、価格変化に異常な影響は逆反応によって調整されるとの考えに基づいています。

AMA_SLOPE AMA_SLOPE

このオシレータはAMA指標の変化率を示します。

Stochastic_HTF Stochastic_HTF

計算のために指標が適用された時間枠と異なる時間枠を選択するオプションを持つストキャスティクス

JeromeClock JeromeClock

この指標はチャート上に異なるタイムゾーンの時刻を表示します。