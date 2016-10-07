コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Stochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
834
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Christof Risch (Iya)

計算のために指標が適用された時間枠と異なる時間枠を選択するオプションを持つストキャスティックス

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月19日に公開されました。

図1　Stochastic_HTF指標

図1　Stochastic_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1743

WildersDMI WildersDMI

計算にADXを使用する複雑なトレンド指標

InverseReaction InverseReaction

この指標は、価格変化に異常な影響は逆反応によって調整されるとの考えに基づいています。

JeromeClock JeromeClock

この指標はチャート上に異なるタイムゾーンの時刻を表示します。

XO XO

データ配列を平均しない指標。つまり売り/買いは一手で決定されます。