実際の著者：
Christof Risch (Iya)
計算のために指標が適用された時間枠と異なる時間枠を選択するオプションを持つストキャスティックス。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月19日に公開されました。
図1 Stochastic_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1743
