ポケットに対して
インディケータ

XO - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
897
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
xo.mq5 (5.28 KB) ビュー
図1　XO指標

図1　XO指標

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1745

