無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XO - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 897
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1 XO指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1745
JeromeClock
この指標はチャート上に異なるタイムゾーンの時刻を表示します。Stochastic_HTF
計算のために指標が適用された時間枠と異なる時間枠を選択するオプションを持つストキャスティクス
Range Ratio（レンジ比）
短期取引のための指標で、ポジション決済のシグナルか参入フィルタとして使用できます。Damiani_volatmeter
着色された雲の形で表示されるボラティリティメーター