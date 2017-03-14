無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MACD ca - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1315
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
「ステップ」または「補正済み」MACD（平均で使用されているのと同じ補正方法を使用）です。
補正済み値は良好なフィルタになりやすいですが、ここで使用しているフィルタと混同しないでください。「訂正された」方法の値は「フィルターされた」値とは異なります。
補正済み値は良好なフィルタになりやすいですが、ここで使用しているフィルタと混同しないでください。「訂正された」方法の値は「フィルターされた」値とは異なります。
追加のヘルプについては、「動向」がどのように見出されるかを選択することができます。
- 勾配の変化
- ゼロラインの交差
- またはオリジナルのMACD値の交差（この場合、macdはシグナルラインの一種として使用されます）
元のMACD値を表示させることができるときに（「補正」期間を調整することによって）「補正」が必要であるかどうかを制御することもできます。
いくつかの実験をすることで素晴らしいフィルタを実現し、古いmacdに新しい生命を加えることができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17242
Corr平均
Andreas Uhl博士の「補正方法」を使用した平均です。iCrosshairClickTarget
MetaTrader 5のiCrosshairClickTarget指標は、MetaTrader 4のiCrosshair指標を改良したものです。