補正済み値は良好なフィルタになりやすいですが、ここで使用しているフィルタと混同しないでください。「訂正された」方法の値は「フィルターされた」値とは異なります。



追加のヘルプについては、「動向」がどのように見出されるかを選択することができます。

勾配の変化

ゼロラインの交差

またはオリジナルのMACD値の交差（この場合、macdはシグナルラインの一種として使用されます）

元のMACD値を表示させることができるときに（「補正」期間を調整することによって）「補正」が必要であるかどうかを制御することもできます。

いくつかの実験をすることで素晴らしいフィルタを実現し、古いmacdに新しい生命を加えることができます。



