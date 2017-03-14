コードベースセクション
インディケータ

QWMA ca - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ビュー:
1532
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
QWMA_ca.mq5 (35.58 KB)
QWMA指標 - 「補正済み」バージョン（単純平均の場合はdr.Andreas Uhlで説明されていますが今回はqwmaに適用されます）。

「Correcting（訂正）」とは、平均の価値が変化の重要性（大きさ）を調べる過程です。そのためには変化の標準偏差が使用され、「十分でない」変化は無視されます。そのため、平均値は「階段のような」値を持つようになります。しかし、いずれにしても、これはステップ平均型と混同されるべきではありません。corrected averageは異なります。

補正期間は、異なる種類の計算の使用に利用できます。

  • 訂正は「訂正」期間が<0に設定されている場合には行われません（その場合、値は元のqwmaとまったく同じです）。
  • 「訂正」期間が0に設定されている場合、「訂正」期間はqma期間と同じです。
  • それ以外の値に設定されている場合、その期間が使用されます。

ここでは色分けも異なります。

  • この指標では、表示される値の1つが元の（補正されていない）qwma値です。色の組み合わせの1つは、補正済み平均が元のqwma値を超えるときです。
  • 他の場合は期待された色付けタイプです。
    • 斜面変更時の色（およびアラート）
    • 外側レベルの交差時の色（およびアラート）
    • 中間レベルの交差時の色（およびアラート）

追記：いくつか試してみることが推奨されます。使用されたデフォルトは「トレンド」使用に対応するようにおおまかに使われますが、この指標は設定を変えればさまざまな種類の使用が可能です。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17223

