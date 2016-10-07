コードベースセクション
この指標は、ローソク足の方向に応じてバーの一にの色を塗ります。ローソク足が成長している場合は、バーは始値から高値まで薄緑色で塗られます。ローソク足が下降している場合は、バーは始値から安値まで桃色になります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月7日に公開されました。

図1　prusax指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1712

