コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
892
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

The Fractal_Keltner_x5_Cloud指標：:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTFリピータ指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_Keltner_x5_Cloud.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<端末データフォルダ>\MQL5\Indicatorsに配置します。

Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5指標は、コンパイル後にFractal_Keltner_x5_Cloud_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされた指標は同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、指標のコードにはエキスパートの実行可能ファイルにFractal_Keltner_x5_Cloud指標を含めるための対応するコードが追加されました。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されています。

//---- カスタム指標を指標コードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- Fractal_Keltner_x5_Cloud指標ハンドルの取得
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud",
                      e_period,normal_speed,alpha1,alpha2,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1　Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF指標

図1　Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17106

再帰CCI 再帰CCI

簡単な説明

CCI - さらなる実験 CCI - さらなる実験

CCI - 「実験」をさらに拡張したものです。

Fractal_MFI Fractal_MFI

フラクタルマネーフロー指数

Fractal_WeightOscillator Fractal_WeightOscillator

Fractal_RSI、Fractal_MFI、Fractal_WPR、Fractal_DeMarkerの4指標の平滑化された加重合計を表すオシレーターです。