Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
892
The Fractal_Keltner_x5_Cloud指標：:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTFリピータ指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_Keltner_x5_Cloud.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<端末データフォルダ>\MQL5\Indicatorsに配置します。
Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5指標は、コンパイル後にFractal_Keltner_x5_Cloud_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされた指標は同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、指標のコードにはエキスパートの実行可能ファイルにFractal_Keltner_x5_Cloud指標を含めるための対応するコードが追加されました。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されています。
#resource \\Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Keltner_x5_Cloud",
e_period,normal_speed,alpha1,alpha2,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);
したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。
図1 Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17106
