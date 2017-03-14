ExpHAWaves

ExpHAWavesは平均足指標とStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。

2つのWAV音声ファイルをMetaTrader 5/Soundsフォルダに抽出してコピーします。 ポジションを開閉すると、アラーム音が鳴ります。

ExpHAWavesエキスパートアドバイザーはデモ口座でご使用ください。またはご自分の知恵にしたがってご使用ください。

仲間のトレーダーにも役立つかもしれません。