ExpHAWaves

ExpHAWavesは平均足指標とStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。
2つのWAV音声ファイルをMetaTrader 5/Soundsフォルダに抽出してコピーします。 ポジションを開閉すると、アラーム音が鳴ります。
ExpHAWavesエキスパートアドバイザーはデモ口座でご使用ください。またはご自分の知恵にしたがってご使用ください。
仲間のトレーダーにも役立つかもしれません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17112
