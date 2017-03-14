コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ExpHAWaves - MetaTrader 5のためのエキスパート

Roberto Jacobs | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
Sound-Fx.zip (34.33 KB)
ExpHAWaves.mq5 (45.04 KB) ビュー
ExpHAWavesは平均足指標とStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。

2つのWAV音声ファイルをMetaTrader 5/Soundsフォルダに抽出してコピーします。 ポジションを開閉すると、アラーム音が鳴ります。

ExpHAWavesエキスパートアドバイザーはデモ口座でご使用ください。またはご自分の知恵にしたがってご使用ください。

仲間のトレーダーにも役立つかもしれません。

元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17112

ColorXdinMA_Alert ColorXdinMA_Alert

アラート、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知送信機能を備えたColorXdinMAトレンド移動平均線です。

Fractal_WeightOscillator Fractal_WeightOscillator

Fractal_RSI、Fractal_MFI、Fractal_WPR、Fractal_DeMarkerの4指標の平滑化された加重合計を表すオシレーターです。

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

iAlligator（アリゲーター）指標とiMA（移動平均）指標に基づくエキスパートアドバイザーです。

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

ZeroLag MACDカスタム指標に基づいた取引です。