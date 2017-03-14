入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_Keltner_x5_Cloud指標です。

Fractal_RSI、Fractal_MFI、Fractal_WPR、Fractal_DeMarkerの4指標の平滑化された加重合計を表すオシレーターです。

アラート、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知送信機能を備えたColorXdinMAトレンド移動平均線です。