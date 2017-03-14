コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_Keltner_x5_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
982
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者： jppoton@yahoo.com

雲の形で描かれた2つのフラクタルKeltnerチャネルです。さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

図1　Fractal_Keltner_x5_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17093

