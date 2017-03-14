無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractal_Keltner_x5_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者： jppoton@yahoo.com
雲の形で描かれた2つのフラクタルKeltnerチャネルです。さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。
図1 Fractal_Keltner_x5_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17093
