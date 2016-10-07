無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NRTR色線 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
IgoradこのニックRypockのコンセプトやアイデアは、2001年にコンスタンチンKopyrkinによって作成されました。「ニックRypock」を詳しく読めばアイデアの著者の名前が受け取られます。 独自の名前でアイデアを命名することはお勧めです。
例：
この指標のフィルタとしての使用例はこのトピックに見られます。
MQL5のコードベース上でこの指標の公表は、集合著作物である：新しいデジタルとIgoradのおかげ。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1698
