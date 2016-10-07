コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NRTR色線 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alain Verleyen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
968
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Igorad

このニックRypockのコンセプトやアイデアは、2001年にコンスタンチンKopyrkinによって作成されました。「ニックRypock」を詳しく読めばアイデアの著者の名前が受け取られます。 独自の名前でアイデアを命名することはお勧めです。

NRTR色線

例：

この指標のフィルタとしての使用例はこのトピックに見られます。

NRTR色線

MQL5のコードベース上でこの指標の公表は、集合著作物である：新しいデジタルとIgoradのおかげ。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1698

CCICustomCandles CCICustomCandles

この指標は買われ過ぎや売られ過ぎのレベルでCCの指標を見つける際にローソク足を描きます。

EntropyMath EntropyMath

MACDの色付きヒストグラムの形を取るエントロピー指標。

TrendStrengthv2 TrendStrengthv2

MetaTrader 4 版からの変換

VoltyChannel_Stop VoltyChannel_Stop

アラートを送信しメッセージをプッシュするNRTRトレンド指標。