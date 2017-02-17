私たちのファンページに参加してください
STARCバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはオリジナルのバンドから少し違うSTARCバンドのバージョンです。
定義上、STARCバンドは：
STARC（Stoller Average Range Channels）は、通常の移動平均の周りにチャネルを作成する3つの線を示しています。これらの3つの行は次の通りです。
- n期単純移動平均（SMA）
- n期SMAとm期平均真値域（ATR）の和に定数Kを掛けた上バンド
- n周期SMAからm周期ATRを引き定数Kを掛けた下バンド
STARCバンドはManning Stollerによって開発されました。
使用法：STARCバンドは、通常の価格設定のために上限と下限を定義する傾向があります。したがって、一部のトレーダーはSTARCバンドを使用して参入前のリスクレベルを判断します。
このバージョンは：
- フィルドチャネルとして描画される2つのバンド（1つだけではない）を持ちます。
- STARCの基本値の計算及びATR計算には基本的な4種類の平均値のいずれかを使用することができます。つまり、オリジナルのバンドの一部ではないバリエーションを持つことができます。
- 22種類の価格セットを持っています。
既に多時間枠版です。
重要なアップデート：バージョン1.2は多時間枠モードでもバックテストと互換性があるようになりました。
