コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

STARCバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1805
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これはオリジナルのバンドから少し違うSTARCバンドのバージョンです。

定義上、STARCバンドは：

STARC（Stoller Average Range Channels）は、通常の移動平均の周りにチャネルを作成する3つの線を示しています。これらの3つの行は次の通りです。

  • n期単純移動平均（SMA）
  • n期SMAとm期平均真値域（ATR）の和に定数Kを掛けた上バンド
  • n周期SMAからm周期ATRを引き定数Kを掛けた下バンド

STARCバンドはManning Stollerによって開発されました。

使用法：STARCバンドは、通常の価格設定のために上限と下限を定義する傾向があります。したがって、一部のトレーダーはSTARCバンドを使用して参入前のリスクレベルを判断します。

このバージョンは：

  • フィルドチャネルとして描画される2つのバンド（1つだけではない）を持ちます。
  • STARCの基本値の計算及びATR計算には基本的な4種類の平均値のいずれかを使用することができます。つまり、オリジナルのバンドの一部ではないバリエーションを持つことができます。
  • 22種類の価格セットを持っています。

既に多時間枠版です。


重要なアップデート：バージョン1.2は多時間枠モードでもバックテストと互換性があるようになりました。





MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16864

CandelsHighOpen CandelsHighOpen

CandelsHighOpenエキスパートアドバイザーはCandels High Open指標の売買シグナルモジュールに基づいています。このEAは、成行注文と未決注文の取引、ならびにパラボリックSARに基づくトレーリングストップを特徴としています。

SignalCandelsHighOpen SignalCandelsHighOpen

最後の3つのバーのと高値と始値を分析するための "Candels High Open"カスタム指標の売買シグナルモジュールです。

Original Turtle Rules Trader Original Turtle Rules Trader

Original Turtle Rule Traderエキスパートアドバイザーは、「The Original Turtle Trading Rules（オリジナルタートル取引ルール）」という本で説明されている取引システムを実装しています。このEAコードは、3つのDonchianチャネル、資金管理、取引の開始と追加、ストップレベルの移動の視覚的表示を実装しています。

Exp_WPR Exp_WPR

WPRに基づいた最も簡単なエキスパートアドバイザーです。