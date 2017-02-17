これはオリジナルのバンドから少し違うSTARCバンドのバージョンです。



定義上、STARCバンドは：



STARC（Stoller Average Range Channels）は、通常の移動平均の周りにチャネルを作成する3つの線を示しています。これらの3つの行は次の通りです。

n期単純移動平均（SMA）

n期SMAとm期平均真値域（ATR）の和に定数Kを掛けた上バンド

n周期SMAからm周期ATRを引き定数Kを掛けた下バンド

STARCバンドはManning Stollerによって開発されました。

使用法：STARCバンドは、通常の価格設定のために上限と下限を定義する傾向があります。したがって、一部のトレーダーはSTARCバンドを使用して参入前のリスクレベルを判断します。