Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションとフラクタルラベルとしての値の表示を含むZigzag2_R_Color指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigzag2_R_Color.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16857
Candels High Open
Candels High Open 指標は、最後の3つのバーの高値と始値を分析します。SignalCandelsHighOpen
最後の3つのバーのと高値と始値を分析するための "Candels High Open"カスタム指標の売買シグナルモジュールです。