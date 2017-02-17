コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1067
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションとフラクタルラベルとしての値の表示を含むZigzag2_R_Color指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigzag2_R_Color.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF指標

図1　Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16857

Exp_MFI Exp_MFI

MFIに基づいた最も簡単なエキスパートアドバイザーです。

Exp_RSI Exp_RSI

RSIに基づいた最も簡単なエキスパートアドバイザーです。

Candels High Open Candels High Open

Candels High Open 指標は、最後の3つのバーの高値と始値を分析します。

SignalCandelsHighOpen SignalCandelsHighOpen

最後の3つのバーのと高値と始値を分析するための "Candels High Open"カスタム指標の売買シグナルモジュールです。