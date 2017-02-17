入力パラメータでの時間枠選択オプションとフラクタルラベルとしての値の表示を含むZigzag2_R_Color指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

EAを正しく操作するにはコンパイルされたZigzag2_R_Color.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1 Zigzag2_R_Color_Arrows_HTF指標