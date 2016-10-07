コードベースセクション
エキスパート

Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_muv_nordiff_cloud.mq5 (7.75 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (59.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
muv_nordiff_cloud.mq5 (12.95 KB) ビュー
xmuv.mq5 (6.69 KB) ビュー
XMUV及びMUV_NorDIFF_Cloud指標を使った取引システムMUV_NorDIFF_Cloud指標の色付きの点は約定シグナルとして使われます。

コンパイルされたXMUV.ex5とMUV_NorDIFF_Cloud.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証では エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

H12での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

