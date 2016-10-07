XMUV及びMUV_NorDIFF_Cloud指標を使った取引システムMUV_NorDIFF_Cloud指標の色付きの点は約定シグナルとして使われます。

コンパイルされたXMUV.ex5とMUV_NorDIFF_Cloud.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証では エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

H12での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート