記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_MUV_NorDIFF_Cloud - MetaTrader 5のためのエキスパート
XMUV及びMUV_NorDIFF_Cloud指標を使った取引システムMUV_NorDIFF_Cloud指標の色付きの点は約定シグナルとして使われます。
コンパイルされたXMUV.ex5とMUV_NorDIFF_Cloud.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証では エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H12での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
