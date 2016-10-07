無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ChannelZZ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1041
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Tinytjan 別名 TheXpert
チャネルの原理によって描かれたジグザグ。
この指標は、前のオフカットに対するオフカットの長さの比とオフカットの長さ自体（長さとは下の点から上の点へのポイント単位での高さ）といういくつかの統計を表示します。
ZZ.mq5ファイルはチャネルを描画しないジグザグです。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年8月1日に公開されました。
図1 ChannelZZ指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1675
Fractal_Level_Xrust
指標は最後のフラクタルの上下レベルに水平線を描画します。規律
トレンド反転指標
Exp_MUV_NorDIFF_Cloud
XMUV及びMUV_NorDIFF_Cloud指標を使った取引システムAutoDayFibs
この指標は昨日か今日の範囲で自動的にフィボナッチラインを描画します。