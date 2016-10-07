実際の著者：



Tinytjan 別名 TheXpert

チャネルの原理によって描かれたジグザグ。

この指標は、前のオフカットに対するオフカットの長さの比とオフカットの長さ自体（長さとは下の点から上の点へのポイント単位での高さ）といういくつかの統計を表示します。

ZZ.mq5ファイルはチャネルを描画しないジグザグです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年8月1日に公開されました。

図1 ChannelZZ指標