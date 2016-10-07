VM - Volatility Measure（ボラティリティの測定）

指定した期間のローソク足データを複製してその部分（実体、上下の髭）を検索する小さなスクリプトを紹介したいと思います。その後、スクリプトは最大値と最小値と同様に、算術平均値を検索します。この場合、スキャンはすべての時間枠で行われます。その結果、スクリプトは、受信したデータをアクティブウィンドウの左上隅に表として表示します。

特徴

スクリプトでは以下の略語が使用されています。

MAX - 最高値

MIN - 最低値

MID - 算術平均値

B - ローソク足の実体,

US - 上髭

DS - 下髭

週足より小さい時間枠では算術平均値の結果は小数点以下1桁に切り上げて表示されます。



注意！ このスクリプトはすべての時間枠の履歴をダウンロードしますが、最初の起動時ではすべてのデータをダウンロードすることはできません。この場合は、もちろん、表示は不正確になるのでコピーのエラーメッセージがログに出力されます。スクリプトを最後まで動作させるには、少したってから再実行する必要があります。 データ配列が大きすぎるので、分足で大規模な期間をスキャンした場合にはクラッシュする可能性もあります。

必要な理由は？

スクリプトはペアの特色、もっと正確にいうとボラティリティを検索するために開発されました。使用することによって、これらのまたはそれらのペアの動きが強いポイントの数見つけることができます。算術平均値は、その中での配向に特に良好な手助けです。

これがスクリプトの作業の結果です。



