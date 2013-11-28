代码库部分
Exp_F2a_AO - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
exp_f2a_ao.mq5 (14.98 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (102.59 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
f2a_ao.mq5 (13.91 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
交易系统使用 F2a_AO 信号指标。

从指标所采取的信号目的是作为额外的过滤. 更高时间帧的蜡烛图收盘价方向也作为过滤器。自动交易程序有两个针对蜡烛图的输入参数.

//+----------------------------------------------+
//| Input parameters for the trend candlestick   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe=PERIOD_D1;     //趋势蜡烛图时间帧
input uint TrendBar=1;                             //趋势柱线的索引

放置 F2a_AO.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H12:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1654

