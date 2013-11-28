请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
交易系统使用 F2a_AO 信号指标。
从指标所采取的信号目的是作为额外的过滤. 更高时间帧的蜡烛图收盘价方向也作为过滤器。自动交易程序有两个针对蜡烛图的输入参数.
//+----------------------------------------------+ //| Input parameters for the trend candlestick | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe=PERIOD_D1; //趋势蜡烛图时间帧 input uint TrendBar=1; //趋势柱线的索引
放置 F2a_AO.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H12:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1654
Exp_QQECloud
交易系统使用 Exp_QQECloud 趋势指标。Exp_Color3rdGenXMA
交易系统在趋势行情中做交易，使用 Color3rdGenXMA 移动均线。