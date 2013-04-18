Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора F2a_AO.

Сигналы, снимаемые с индикатора, подвергаются дополнительной фильтрации. В качестве фильтра выступает направление закрытой свечи с более крупного таймфрейма.

Эксперт имеет два входных параметра для этой свечи:

input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe= PERIOD_D1 ; input uint TrendBar= 1 ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора F2a_AO.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H12:

Рис. 2. График результатов тестирования