Советники

Exp_F2a_AO - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3498
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
exp_f2a_ao.mq5 (8.44 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
f2a_ao.mq5 (8.33 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора F2a_AO.

Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора F2a_AO.

Сигналы, снимаемые с индикатора, подвергаются дополнительной фильтрации. В качестве фильтра выступает направление закрытой свечи с более крупного таймфрейма.

Эксперт имеет два входных параметра для этой свечи:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры для трендовой свечи        |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe=PERIOD_D1;     //таймфрейм трендовой свечи
input uint TrendBar=1;                             //номер трендового бара

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора F2a_AO.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

BB_CCI_CrossOver BB_CCI_CrossOver

Индикатор паттернов. Он основан на сглаженном Commodity Channel Index и Bollinger Bands®.

Vo Vo

Индикатор усреднённой волатильности.

Waddah_Attar_Def_RSI Waddah_Attar_Def_RSI

Сглаженная гистограмма MACD, построенная от технического индикатора RSI.

FullSSA FullSSA

Перерисовывающийся осциллятор, построенный на основе библиотеки функций сингулярного преобразования SSA.mqh