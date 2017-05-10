コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Volatility Quality Stridsman（ヒストグラム） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1685
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Volatility Quality Stridsman指標（ Thomas Stridsman はこの指標の発明者で、このバージョンは一般的に使用されているバリエーションとは異なってオリジナルバージョンの通りにコ―ドされています。） これはヒストグラムバージョンです。

このバージョンは、「通常」バージョンとは異なり、1つの値しかプロットしません。

  • VQスロープの短期方向を示すヒストグラム


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18049

Averages Heatmap Averages Heatmap

平均のヒートマップです。

Averages Rainbow Averages Rainbow

チャート上で最大256の平均値をプロットします。

MultiHedg_1 MultiHedg_1

ユーザー定義の時間に市場ポジションを開く多通貨エキスパートアドバイザーです。

MetaCOT 2 CFTCツールボックス（指標のセット）MT5 MetaCOT 2 CFTCツールボックス（指標のセット）MT5

CFTCレポートへのアクセスを提供するMetaCOT 2 CFTCツールボックス指標はMetaCOT 2指標のセットです。MetaCOT 2は、COT、離開COT、TFFおよびCITレポートをサポートしています。MetaTraderターミナルではCOTチャートを直接描画することができます。指標は全てソースコードとして入手でき、誰でも独自の取引システムを作成することができます。