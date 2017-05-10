Volatility Quality Stridsman指標（ Thomas Stridsman はこの指標の発明者で、このバージョンは一般的に使用されているバリエーションとは異なってオリジナルバージョンの通りにコ―ドされています。） これはヒストグラムバージョンです。

このバージョンは、「通常」バージョンとは異なり、1つの値しかプロットしません。