コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VTS_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
944
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
VTS.mq5 (28.62 KB) ビュー
VTS_HTF.mq5 (28 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVTS指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたVTS.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　VTS_HTF‌指標

図1　VTS_HTF‌指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17831

Cronex T RSI BBSW Cronex T RSI BBSW

Cronex T RSI BBSW指標のMetaTrader 5版です。

MetaCOT 2 CFTCツールボックス（指標のセット）MT5 MetaCOT 2 CFTCツールボックス（指標のセット）MT5

CFTCレポートへのアクセスを提供するMetaCOT 2 CFTCツールボックス指標はMetaCOT 2指標のセットです。MetaCOT 2は、COT、離開COT、TFFおよびCITレポートをサポートしています。MetaTraderターミナルではCOTチャートを直接描画することができます。指標は全てソースコードとして入手でき、誰でも独自の取引システムを作成することができます。

XRSXCandleKeltnerPluse_HTF XRSXCandleKeltnerPluse_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXRSXCandleKeltnerPluse指標です。

XCCXCandleKeltnerPluse_HTF XCCXCandleKeltnerPluse_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXCCXCandleKeltnerPluse指標です。