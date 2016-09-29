無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CandleSize - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 955
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1 CandleSize指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1647
Exp_QQECloud
Exp_QQECloudトレンド指標を使う取引システムMorningFlat
この指標は、「morning flat（朝のもみ合い相場）」のレベルを表示し、可能なターゲットを示します。
Exp_Color3rdGenXMA
Color3rdGenXMA移動平均を使った取引システムニューラルネットワークとボリンジャーバンド幅の計算
このエキスパートアドバイザーは、ニューラルネットワークによって動作します。