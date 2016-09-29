コードベースセクション
CandleSize - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) ビュー
candlesize.mq5 (10.62 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

図1 CandleSize指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1647

