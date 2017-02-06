コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorJSatl_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
932
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ColorJSatl_Digit.mq5 (20.56 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示する平滑化されたJSatl高速 デジタルフィルタです。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。

input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorJSatl_Digit指標

図1　ColorJSatl_Digit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16372

Exp_JSatl_Digit_System Exp_JSatl_Digit_System

JSatl_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システムです。

JSatl_Digit_System JSatl_Digit_System

この指標はJSatl_Digitアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。

Color Day Color Day

Color Day 指標は、強気な日と弱気な日を色付けします。.

si_q_asi si_q_asi

短期的および累積的な価格変動指数