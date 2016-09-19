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Индикаторы

ColorJSatl_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1942
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Сглаженный быстрый цифровой фильтр JSatl с цветовой индикацией направления движения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorJSatl_Digit

Рис.1. Индикатор ColorJSatl_Digit

JSatl_Digit_System JSatl_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JSatl_Digit High и Low ценового ряда.

ColorXvaMA_Digit_StDev ColorXvaMA_Digit_StDev

Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Хитрый усреднитель Hello Smart Хитрый усреднитель Hello Smart

Эксперт усредняет убыточные позиции по определенному алгоритму.

Лента всех сделок Лента всех сделок

Индикатор показывает общее количество сделок по символу в реальном времени.