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ColorJSatl_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаженный быстрый цифровой фильтр JSatl с цветовой индикацией направления движения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorJSatl_Digit
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JSatl_Digit High и Low ценового ряда.ColorXvaMA_Digit_StDev
Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Эксперт усредняет убыточные позиции по определенному алгоритму.Лента всех сделок
Индикатор показывает общее количество сделок по символу в реальном времени.