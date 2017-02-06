JSatl_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、色付きのバーが発生しているて前のバーの色が反対であるか全く色がない場合に場合にはバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたJSatl_Digit_System.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。





図1 チャートでの約定の例

H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 検証結果のチャート