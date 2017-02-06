コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_JSatl_Digit_System - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
772
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_JSatl_Digit_System.mq5 (13.14 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
JSatl_Digit_System.mq5 (26.28 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

JSatl_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、色付きのバーが発生しているて前のバーの色が反対であるか全く色がない場合に場合にはバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたJSatl_Digit_System.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16371

JSatl_Digit_System JSatl_Digit_System

この指標はJSatl_Digitアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。

垂直ヒストグラムコンストラクタ 垂直ヒストグラムコンストラクタ

指標、時系列およびそれらの導函数の統計分布のヒストグラムを作成するためのコンストラクタです。

ColorJSatl_Digit ColorJSatl_Digit

必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示する平滑化されたJSatl高速 デジタルフィルタです。

Color Day Color Day

Color Day 指標は、強気な日と弱気な日を色付けします。.