ColorJSatl_Digit - MetaTrader 5脚本

ColorJSatl_Digit.mq5 (20.56 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
平滑过的快速数字过滤器JSatl，并且有颜色来指示移动方向，以价格俄标签的形式显示了最近的数值，可以近似到所需的小数点位数。小数点尾数在输入变量Digit中设置:

input uint Digit=3; //舍入的小数位数

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. ColorJSatl_Digit 指标

图1. ColorJSatl_Digit 指标

