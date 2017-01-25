平滑过的快速数字过滤器JSatl，并且有颜色来指示移动方向，以价格俄标签的形式显示了最近的数值，可以近似到所需的小数点位数。小数点尾数在输入变量Digit中设置:



input uint Digit=3;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. ColorJSatl_Digit 指标