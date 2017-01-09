CodeBaseSeções
Filtro numérico rápido suavizado JSatl com indicação colorida de direção do movimento, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorJSatl_Digit

Exp_JSatl_Digit_System Exp_JSatl_Digit_System

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador JSatl_Digit_System.

JSatl_Digit_System JSatl_Digit_System

Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal construído nos High e Low, de uma série de preços, processados pelo algoritmo JSatl_Digit.

si_q_asi si_q_asi

Curto prazo e índices cumulativos das flutuações de preços.

Bear_Bulls_Power Bear_Bulls_Power

O indicador mostra a força dos "touros" e "ursos" de uma forma simples numa única janela.