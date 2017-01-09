Participe de nossa página de fãs
ColorJSatl_Digit - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 929
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Filtro numérico rápido suavizado JSatl com indicação colorida de direção do movimento, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorJSatl_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16372
