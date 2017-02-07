und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorJSatl_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
- 705
Der glättende schnelle digitale Filter JSatl mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:
input uint Digit=3; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator ColorJSatl_Digit
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators JSatl_Digit_System gebaut wurde.JSatl_Digit_System
Der Indikator, der das Breakout-System mit der Verwendung des Kanals umsetzt, der auf dem verarbeitenden Algorithmus JSatl_Digit High und Low der Preisreihe gebaut wurde.