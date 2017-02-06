コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

JSatl_Digit_System - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
884
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
JSatl_Digit_System.mq5 (26.3 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標はJSatl_Digitアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。

価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色変更します。金融資産の増加は緑で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

価格ラベルは、ブレークアウトレベルとして使用されているチャネルの最新の値を示します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　JSatl_Digit_System指標

図1　JSatl_Digit_System指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16370

垂直ヒストグラムコンストラクタ 垂直ヒストグラムコンストラクタ

指標、時系列およびそれらの導函数の統計分布のヒストグラムを作成するためのコンストラクタです。

Exp_AFL_WinnerV2 Exp_AFL_WinnerV2

AFL_WinnerV2指標を使うExp_AFL_WinnerV2エキスパートアドバイザーです。

Exp_JSatl_Digit_System Exp_JSatl_Digit_System

JSatl_Digit_System指標のシグナルに基づいた取引システムです。

ColorJSatl_Digit ColorJSatl_Digit

必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示する平滑化されたJSatl高速 デジタルフィルタです。