JSatl_Digit_System - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 884
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
この指標はJSatl_Digitアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。
価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色変更します。金融資産の増加は緑で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。
価格ラベルは、ブレークアウトレベルとして使用されているチャネルの最新の値を示します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 JSatl_Digit_System指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16370
