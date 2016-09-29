実際の著者：

Andriy Moraru

TradeBreakOut指標は実際の価格（終値または高/安値）からすローカル最大値と最小値を使用して定義された最近設定された支持または抵抗レベルのブレイクスルーへの距離を示します。

上向きに移動するゼロ点に達した緑の線はローカル最大値の強気のブレイクスルーを示します。下向きに移動するゼロ点に達した赤線はローカル最小値の弱気のブレイクスルーを示します。ゼロレベルからの距離が長いほど、ブレイクスルーの可能性は少ないです。

図1 TradeBreakOut指標