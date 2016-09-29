コードベースセクション
TradeBreakOut - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Andriy Moraru

TradeBreakOut指標は実際の価格（終値または高/安値）からすローカル最大値と最小値を使用して定義された最近設定された支持または抵抗レベルのブレイクスルーへの距離を示します。

上向きに移動するゼロ点に達した緑の線はローカル最大値の強気のブレイクスルーを示します。下向きに移動するゼロ点に達した赤線はローカル最小値の弱気のブレイクスルーを示します。ゼロレベルからの距離が長いほど、ブレイクスルーの可能性は少ないです。 

図1 TradeBreakOut指標

QQECloud QQECloud

QQECloudはRSIで平滑化された指標のかなり複雑な計算に基づく定量的および定性的な評価の指標です。

Narrowest Range Signal Expert（狭いレンジでのシグナルエキスパート） Narrowest Range Signal Expert（狭いレンジでのシグナルエキスパート）

Narrowest Range Signal指標の信号で定義された範囲のブレイクスルーのエキスパートアドバイザー。ストップ注文の処理。

Donchian（ドンチャン）チャンネル Donchian（ドンチャン）チャンネル

ドンチャンチャネルはリチャードDavoudドンチャンによって開発された技術的な指標です。

平均数量（数量予測） 平均数量（数量予測）

指標は別ウィンドウで数量だけではなく履歴上での平均値も表示します。数量の平均値は現在の日と次の日の数量の予測を描画するために使用されます。