Donchian（ドンチャン）チャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Richard Dawood Donchyan
ドンチャンチャネルは、以前のN期間の最高（Highの最大）と最低（Lowの最小）の価格を取ることによって構築されます。
製品は、現在のバーが最大チャネル値を超えると買われ（ロングポジションが開かれる）、現在のバーが最小チャンネル値を下回ると売られ（ショートポジションが開かれる）ます。
ドンチャンチャネルは、市場価格変動の観察に有用な指標です。価格は安定している場合は、ドンチャンチャネルは比較的狭くなります。価格はあまり変動しすぎる場合、ドンチャンチャネルは広くなります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1601
