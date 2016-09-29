コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Donchian（ドンチャン）チャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Aleksey Lebedev
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Richard Dawood Donchyan

ドンチャンチャネルは、以前のN期間の最高（Highの最大）と最低（Lowの最小）の価格を取ることによって構築されます。

製品は、現在のバーが最大チャネル値を超えると買われ（ロングポジションが開かれる）、現在のバーが最小チャンネル値を下回ると売られ（ショートポジションが開かれる）ます。

ドンチャンチャネルは、市場価格変動の観察に有用な指標です。価格は安定している場合は、ドンチャンチャネルは比較的狭くなります。価格はあまり変動しすぎる場合、ドンチャンチャネルは広くなります。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1601

