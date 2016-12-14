価格分布による垂直ヒストグラム

この指標は、チャンネルレベルを必要な注文数に丸め、最新のチャンネルブレイクアウトレベルを価格ラベルの形で表示することができる、PChannel_Systemチャンネルを使用したブレークアウトシステムを実装します。