ポケットに対して
インディケータ

ExtremPriceDistribution - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
945
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： Khlystov Vladimir


極端な価格の分布を伴う垂直ヒストグラム

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceDistribution";// グラフィックオブジェクト名の初めの部分
input uint iPeriod=3000;                  // 計算期間
input int  Shift=-300;                    // ヒストグラムの初期描画レベルのシフト
input double Dev=1.0;                     // ヒストグラム描画スケール
input color PrColor=clrDodgerBlue;        // 価格数の色

この指標はもともとMQL4で書かれ2012年5月3日にコードベースに公開されました。


図1　ExtremPriceDistribution指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15937

