



Murad Ismayilov

遅れのない日中ボラティリティの指標それはデイトレード戦略のための取引エリアを示唆します。

多くの場合、相場が急激に変化しているとき（例えば、07：00〜21：00）は取引の最適な時間を計算する必要があります。

製品に詳しくない場合、これは問題かもしれません。この指標は、チャート上のすべてのバーを読み取って、活動がどの時刻で最も活発であるかの統計を表示します。ローソク足の高さ（高から低を引いたもの）が活動の基準として選択されます。活動の活発さは青、不活発さは桃色で強調されます。この指標は、活動の活発さを必要とするさまざまな戦略でのフィルタとして使用することができます。

このバージョンでは、入力パラメータによって、指標の計算時間枠の変更と任意のチャートでの使用が可能になります。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_D1 ;

この指標はもともとMQL4で書かれ2014年2月28日にコードベースに公開されました。





図1 WmiVol_Pluse指標