PriceDistribution - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： Khlystov Vladimir
価格分布による垂直ヒストグラム
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceDistribution";// グラフィックオブジェクト名の初めの部分 input uint iPeriod=3000; // 計算期間 input int Shift=-300; // ヒストグラムの初期描画レベルのシフト input double Dev=1.0; // ヒストグラム描画スケール input color PrColor=clrDodgerBlue; // 価格数の色
この指標はもともとMQL4で書かれ2012年5月3日にコードベースに公開されました。
図1 PriceDistribution指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15936
