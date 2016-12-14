無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Donchian_Channels_System_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 795
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDonchian_Channels_System指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はDonchian_Channels_System.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Donchian_Channels_System指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15923
DarvasBoxes_System_Digit
この指標は、チャンネルレベルを必要な注文数に丸め、最新のチャンネルブレイクアウトレベルを価格ラベルの形で表示することができる、DarvasBoxesチャンネルを使用したブレークアウトシステムを実装します。DarvasBoxes_System_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDarvasBoxes_System指標
WmiVol_Pluse
遅れのない日中ボラティリティの指標PChannel_System_Digit
この指標は、チャンネルレベルを必要な注文数に丸め、最新のチャンネルブレイクアウトレベルを価格ラベルの形で表示することができる、PChannel_Systemチャンネルを使用したブレークアウトシステムを実装します。