この指標は、チャンネルレベルを必要な注文数に丸め、最新のチャンネルブレイクアウトレベルを価格ラベルの形で表示することができる、DarvasBoxesチャンネルを使用したブレークアウトシステムを実装します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つDarvasBoxes_System指標